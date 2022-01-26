Новозеландский теннисист Майкл Винус высказался о поведении австралийца Ника Кирьоса после поражения от него и Танаси Коккинакиса в четвертьфинале парного турнира в рамках Australian Open.

«Все это было больше похоже на цирк, а не на теннисный матч. Между подачами они подбадривали толпу, заставляли ее аплодировать. Если бы так поступали с самим Кирьосом, то он бы сошел с ума. Он уже злился. Это невероятно, он может выбить мяч и попасть в ребенка, а люди говорят, какой он хороший парень, просто потому что он подарил ему ракетку! Каждый раз, когда мы возвращались за мячами, то слышали что-то о себе или о наших семьях.



Если говорить о зрелости, то тут, наверное, понятно, почему он до сих пор так и не реализовал свой потенциал и, думаю, вряд ли сможет. Его уровень зрелости примерно как у десятилетнего ребенка, хотя это даже щедро. Я получил огромное количество сообщений, больше, чем когда-либо. Очень часто люди писали, что они смущены поведением толпы. Они выражают свое сожаление и говорят, что так не должно быть, но у Кирьоса всегда будут сторонники и он всегда сможет развернуть ситуацию в свою пользу. Хотя в конце концов понятно, что он полный мудак», — приводит 1News слова Винуса.

В четвертьфинале парного мужского турнира Винус вместе с Тимом Пуэцом проиграл Кирьосу и Коккинакису в трех сетах со счетом 5:7, 6:3, 3:6.