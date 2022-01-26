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Сегодня, 10:44

Циципас обыграл Синнера и вышел в полуфинал Australian Open, где может сыграть с Медведевым

Иван Торопцев
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале грек победил итальянца Янника Синнера в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

В полуфинале Циципас встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9). Матч Медведева и Оже-Альяссима состоится сегодня, 26 января, начало запланировано на 11.30 (мск).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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