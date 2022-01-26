Циципас обыграл Синнера и вышел в полуфинал Australian Open, где может сыграть с Медведевым
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open.
В четвертьфинале грек победил итальянца Янника Синнера в трех сетах — 6:3, 6:4, 6:2.
В полуфинале Циципас встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9). Матч Медведева и Оже-Альяссима состоится сегодня, 26 января, начало запланировано на 11.30 (мск).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:3, 6:4, 6:2
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