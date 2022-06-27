Новак Джокович сыграет с Танаси Коккинакисом во втором круге Уимблдона

Австралиец Танаси Коккинакис обыграл поляка Камиля Майхшаки в первом круге Уимблдона. Матч длился 2 часа и 29 минут и закончился со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 7:5.

Следующим соперником австралийца стал Новак Джокович (Сербия, 1).

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Танаси Коккинакис (Австралия) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:5), 6:2, 7:5