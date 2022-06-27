Новак Джокович сыграет с Танаси Коккинакисом во втором круге Уимблдона
Австралиец Танаси Коккинакис обыграл поляка Камиля Майхшаки в первом круге Уимблдона. Матч длился 2 часа и 29 минут и закончился со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 7:5.
Следующим соперником австралийца стал Новак Джокович (Сербия, 1).
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Танаси Коккинакис (Австралия) — Камиль Майхшак (Польша) — 7:6 (7:5), 6:2, 7:5
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