Хуберт Хуркач проиграл в первом круге Уимблдона

Польский теннисист Хуберт Хуркач неудачно выступил на Уимблдоне-2022. Уже в первом круге посеянный под 7-м номером на турнире поляк уступил испанцу Алехандро Фокине.

Матч продолжался 3 часа 34 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8)

Уго Умбер (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Альяж Бедене (Словения) — 4:6, 7:5, 6:4, 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:1), 7:6 (11:9), 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — Лукаш Росол (Чехия, Q) — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 3:6, 6:3, 6:3