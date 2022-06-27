Радукану и Контавейт пробились во второй круг Уимблдона

11-я ракетка мира, британка Эмма Радукану обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:4 в первом круге. Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Третья ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт обыграла в двух сетях американку Бернарду Перу, занимающую 123-ю строчку рейтинга WTA, на старте Уимблдона. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, 10) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:4

Катаржина Кава (Польша, Q) — Ребекка Марино (Канада) — 6:4, 3:6, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:1

Юлия Нимайер (Германия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:4

Ангелина Калинина (Украина, 29) — Анна Бондар (Венгрия) — 4:6, 6:2, 6:4

Мая Хвалиньска (Польша, Q) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:0, 7:5

Каролин Гарсия (Франция) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC) — 4:6, 6:1, 7:6 (10:4)

Диан Парри (Франция) — Кайя Канепи (Эстония, 31) — 6:4, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 24) — Камила Осорио (Колумбия) — 1:6, 6:2, 4:2 отказ Осорио