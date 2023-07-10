Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Уимблдона

Серб Новак Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге Уимблдона — 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

Матч длился 3 часа 10 минут. За игру Джокович сделал 18 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. У Хуркача — 33 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Уимблдона 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 17) — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4