Медведев — о травме Легечки: «Не знал до того, как он снялся»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал травму соперника по 1/8 финала Уимблдона Иржи Легечки. 10 июля он победил соперника из-за его снятия с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

«Не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении он немного ограничен, но по мячу он бил так, будто больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что все иначе. Но другого выхода нет — только бороться за каждое очко.

Жаль его, я надеюсь, что он быстро восстановится. У него впереди еще много турниров «Большого шлема», — сказал Медведев в интервью на корте.

Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет победитель матча Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5).