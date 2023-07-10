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Сегодня, 17:55

Медведев — о травме Легечки: «Не знал до того, как он снялся»

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал травму соперника по 1/8 финала Уимблдона Иржи Легечки. 10 июля он победил соперника из-за его снятия с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

«Не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении он немного ограничен, но по мячу он бил так, будто больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что все иначе. Но другого выхода нет — только бороться за каждое очко.

Жаль его, я надеюсь, что он быстро восстановится. У него впереди еще много турниров «Большого шлема», — сказал Медведев в интервью на корте.

Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет победитель матча Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Уимблдон
Даниил Медведев
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