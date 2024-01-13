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Сегодня, 15:17

Джокович — о шансах на календарный Золотой шлем: «Посмотрим, сезон длинный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович оценил свои шансы выиграть все турниры «Большого шлема» и Олимпиаду в 2024 году.

«Ни для кого не секрет, что я четко озвучиваю цели и всегда говорю, что хочу выигрывать каждый «Большой шлем», в котором участвую. В этом году ситуация ничем не отличается. Посмотрим, как все пойдет. Сезон длинный, это олимпийский год. «Большой шлем», Олимпиада — это масштабные цели. Нужно подождать, как все сложится здесь, и думать об остальных турнирах уже позже, когда они будут не за горами», — сказал Джокович на пресс-конференции.

14 января в Мельбурне стартует первый в 2024 году турнир «Большого шлема» — Australian Open. Этот турнир Джокович выигрывал 10 раз.

Летом 2024 года состоятся Олимпийские игры в Париже. Теннисное соревнование пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос».

Теннис
Новак Джокович
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