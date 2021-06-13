Новак Джокович о победе на Roland Garros: «Еще одна мечта осуществилась»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу на Roland Garros. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Спасибо за вашу поддержку, — сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport 1. — Здесь просто невероятная атмосфера. Хочу поблагодарить свою команду, свой бокс, тренеров семью, физиотерапевтов и всех, кто помогает мне быть здесь сегодня.

Понятно, что за 48 часов я сыграл с двумя великолепными теннисистами (в полуфинале Джокович обыграл Рафаэля Надаля. — Прим «СЭ»). Это было непросто и физически, и психологически. Это были сложные битвы для меня, но это поможет мне еще больше верить в себя. Я знал, что могу это сделать. Еще одна мечта осуществилась».

Джокович выиграл 19-й турнир «Большого шлема» в своей карьере.