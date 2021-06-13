Джоковичу не хватает одного титула турнира «Большого шлема», чтобы сравняться с Надалем и Федерером

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче Открытого чемпионата Франции.

Для него этот титул стал 19-м, который он добыл на турнире «Большого шлема». По этому показателю ему теперь не хватает лишь одной победы, чтобы сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Джокович ранее побеждал на «Ролан Гаррос» в 2016 году.

34-летний Джокович стал первым в Открытой эре мужчиной, побеждавшим на всех «Шлемах» минимум дважды (за всю историю — третьим после Рода Лэйвера и Роя Эмерсона).