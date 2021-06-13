Джокович первым в Открытую эру выиграл все турниры «Большого шлема» по два раза

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Roland Garros-2021. Благодаря этому он установил новое достижение. В финале Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Серб первым в Открытую эру выиграл все четыре турнира «Большого шлема» по два раза. Для него это вторая победа на Roland Garros. Впервые он победил в 2016-м году.

Также в активе 34-летнего теннисиста девять титулов на Australian Open, пять — на Уимблдоне и три — на US Open. Он в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема».