Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/2 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался четыре часа и 13 минут. Джокович сделал шесть эйсов при трех двойных ошибках и восьми реализованных брейкпоинтах. У Надаля шесть эйсов, восемь двойных и шесть успешных брейкпоинтов.

Соперником серба по финалу станет греческий теннисист Стефанос Циципас который ранее победил, немца Александра Зверева.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2