Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился эмоциями после поражения от Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос».

«Первое и самое важное — поздравить Рафу. Это твоя 14-я победа на турнире и 22-й титул на турнирах «Большого шлема». Мы все знаем, что ты великий чемпион. Сегодня я почувствовал, каково это — играть против тебя в финале, и это нелегко. Я не первая твоя жертва, знаю, что до меня таких было много. Ты принял меня в свою академию с распростертыми объятьями. Спасибо большое. Ты вдохновляешь меня и всех, кто следит за теннисом. Мы все надеемся, что ты еще какое-то время поиграешь», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Сегодня, 5 июня Надаль победил Рууда в финале турнира со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

36-летний испанец выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и в 14-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос».