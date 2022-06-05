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Камельзон: «Для меня не только Надаль лучший игрок современности, но и Джокович с Федерером»

Камельзон назвал Надаля одним из величайших игроков современности
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими впечатлениями от финала «Ролан Гарроса», в котором Рафаэль Надаль взял свой 22-й «шлем».

«Я бы не сравнивал по напряжению полуфинал Надаль — Зверев и финал Надаль — Рууд. Это абсолютно два разных матча, — сказал Камельзон «СЭ». — Финал оказался неплохим. Сразу могу похвалить французов, что с точки зрения организации финального матча и процедуры награждения, все было сделано на самом высоком уровне. Спектакль был, на этом финале было очень много звезд, поэтому могу сказать, что финал получился. Но он не получился таким задиристым, с точки зрения игры».

Камельзон понял, что Рууд был готов к такому исходу, но его никто не ожидал увидеть в финале, а он на кураже это сделал. Он добавил, что Надаль просто показал профессиональную игру.

«Как бы Рууд ни пытался уловить игру Надаля, так до конца ему это и не удалось. Будем говорить, что это из-за отсутствия опыта игры в финал «мейджоров», о чем он и сам сказал в послематчевом интервью. Медведев тоже не сразу победил в финале US Open. Величайший ли игрок современности Надаль? Безусловно. Но я все-таки чуть по-другому ставлю вопрос. Считаю, что игрок современности не только Надаль, их три: Рафаэль, Джокович и Федерер. На уровень этой тройки пока еще никто не забрался», — добавил Камельзон.

В финале Открытого чемпионата Франции Надаль одолел Каспера Рууда из Норвегии за три сета — 6:3, 6:3, 6:0.

Рафаэль Надаль
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