Надаль: «Я играл с онемевшей стопой, мне делали укол в нерв»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что играл на «Ролан Гаррос» с травмой ноги.

«Как всем известно, моя подготовка к турниру не была идеальной. Сначала я пропустил полтора месяца из-за перелома ребра, а потом у меня начались боли в стопе, которые постоянно преследуют меня. Со мной на «Ролан Гаррос» был мой врач. Не знаю, как объяснить по-английски, что мы делали, но я играл с онемевшей стопой. Мне делали укол в нерв, из-за этого стопа как бы засыпала. Благодаря этому я мог играть», — приводит BBC Sport слова Надаля.

Сегодня, 5 июня Надаль победил норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Испанец стал чемпионом турнира в 14-й раз в карьере и выиграл турнир «Большого шлема» в 22-й раз.