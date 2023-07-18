Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой

Третья ракетка мира Даниил Медведев в социальных сетях опубликовал новые снимки с Уимблдона-2023 с дочкой Алисой.

Под фотографиями россиянин написал: «Это был особенный Уимблдон!»

Фото Telegram

Фото Соцсети

Алиса появилась на свет 14 октября 2022 года. Даниил и Дарья Медведевы находятся в браке с 2018 года.

На Уимблдоне-2023 Медведев дошел до полуфинала, в котором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

20-летний Алькарас в итоге стал победителем травяного турнира «Большого шлема», обыграв в финале серба Новака Джоковича.