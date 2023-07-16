Кирьос — о финале Уимблдона: «Если Джокович перевернет игру, поверю, что он не человек»

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос поделился эмоциями от финала Уимблдона-2023 между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

На данный момент счет в матче 1:6, 7:6 (8:6), 6:1 в пользу 20-летнего испанца.

«Если каким-то образом... Если Новак каким-то образом сможет перевернуть игру, я поверю, что он не человек», — написал Кирьос в своем Twitter-аккаунте.

5-й гейм третьего сета на подаче Джоковича продлился 26 минут. В нем было 13 раз «ровно» и закончился он брейком Алькараса.

Кирьос в этом году не принимае участие в Уимблдоне из-за травмы запястья.