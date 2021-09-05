Несколько матчей на US Open прерваны из-за дождя

На US Open несколько матчей игрового дня прерваны из-за дождя. На данный момент продолжается только матч Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Диего Шварцман (Аргентина, 11), который проходит на стадионе Луи Армстронга под крышей.

В числе прочих прерван парный матч Вероника Кудерметова (Россия)/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Кэролайн Доулхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия).