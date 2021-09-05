Свитолина обыграла Халеп и вышла в четвертьфинал US Open
20:28
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Симону Халеп (6:3, 6:3) в матче четвертого раунда US Open в женском одиночном разряде.
Украинка впервые в своей карьере одержала победу над Халеп. Матч продолжался один час и 17 минут.
Свитолина сделала пять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, две двойные и один успешный брейк-пойнт.
В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Ангелик Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 12) — 6:3, 6:3
Читайте также
8
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю