Свитолина обыграла Халеп и вышла в четвертьфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Симону Халеп (6:3, 6:3) в матче четвертого раунда US Open в женском одиночном разряде.

Украинка впервые в своей карьере одержала победу над Халеп. Матч продолжался один час и 17 минут.

Свитолина сделала пять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

В 1/4 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Ангелик Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 12) — 6:3, 6:3