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Кафельников: «Только Джокович может помешать Медведеву выиграть US Open»

18:08
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил шансы Даниила Медведева на титул на US Open-2021.

«Медведев остался единственным русским теннисистом на US Open. Думаю, что он точно дойдет до одной из финальных стадий. У него хорошие шансы, исходя из того, как он играет и какие у него соперники в сетке. Сегодня Даня сыграет против Эванса. Матч против Даниэля станет очередной прогулкой для Дани, уверен, что все закончится в трех сетах. Медведев является одним из фаворитов этого шлема. Думаю, что только Джокович может помешать Даниилу выиграть US Open. Хотя, еще Зверев находится в прекрасной форме. Он, наверное, тоже входит в топ-3 претендентов на титул», — заявил Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В 1/8 финала Даниил Медведев сыграет против Даниэля Эванса. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 20:30 мск.

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