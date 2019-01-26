Наоми Осака: "Я пока не почувствовала, что стала первой ракеткой мира"

Японская теннисистка Наоми Осака, которая в финале Australian Open обыграла чешку Петру Квитову (7:6 (7:2), 5:7, 6:4), прокомментировала тот факт, что после этой победы она возглавит рейтинг WTA.

- Я пока не почувствовала, - приводит официальный сайт WTA слова Осаки. - Может быть, я что-то почувствую уже на следующем турнире, когда я увижу первый номер со своим именем. Но сейчас я больше рада выиграть трофей.

Для Наоми Осаки это третий выигранный турнир в ее карьере. После завершения Australian Open она станет первой ракеткой мира.

Осака обыграла Квитову в финале Australian Open