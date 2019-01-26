Осака обыграла Квитову в финале Australian Open

Победительницей Australian Open в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака. В финале она обыграла чешку Петру Квитову (7:6, 5:7, 6:4).

Матч продолжался два часа и 30 минут. Еще во втором сете Осака могла победить, но не реализовала три матчболла.

21-летня теннисистка выиграла турнир впервые. На данный момент она занимает четвертое место в рейтинге WTA. В прошлом году японка выиграла US Open, а также турнир в Индиан-Уэллсе.

Для Наоми Осаки это третий выигранный турнир в ее карьере. После завершения Australian Open она станет первой ракеткой мира

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония, 4) - Петра Квитова (Чехия, 8) - 7:6 (7:2), 5:7, 6:4