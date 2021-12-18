Надаль может попустить Australian Open
18 декабря, 23:52
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может попустить Открытый чемпионат Австралии.
«Мне нужно поговорить со своей командой. Посмотрим, как поведет себя мое тело после этих дней на турнире в Абу-Даби, — приводит слова Надаля tennis365.com. — Я планирую поехать в Австралию, но не уверен на 100 процентов. Еще есть время подумать. Нужно еще улучшить некоторые вещи. Оценивая перспективы, то это был положительный турнир».
Напомним, Надаль получил травму ноги а августе и завершил сезон. В декабря он вернулся на корт и выступил на турнире в Абу-Даби.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.
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