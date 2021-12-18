Надаль может попустить Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что может попустить Открытый чемпионат Австралии.

«Мне нужно поговорить со своей командой. Посмотрим, как поведет себя мое тело после этих дней на турнире в Абу-Даби, — приводит слова Надаля tennis365.com. — Я планирую поехать в Австралию, но не уверен на 100 процентов. Еще есть время подумать. Нужно еще улучшить некоторые вещи. Оценивая перспективы, то это был положительный турнир».

Напомним, Надаль получил травму ноги а августе и завершил сезон. В декабря он вернулся на корт и выступил на турнире в Абу-Даби.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.