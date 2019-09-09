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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

«Мой любимый игрок». Кирьос — о Медведеве

11:17
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Австралиец Ник Кирьос, проигравший россиянину Андрею Рублеву в матче третьего круга US Open, похвалил россиянина Даниила Медведева за игру против испанца Рафаэля Надаля в финале турнира.

— Мой любимый игрок, — подписал в Instagram Кирьос фотографию Медведева.

Россиянин уступил испанцу в пяти сетах — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

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