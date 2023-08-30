Мирра Андреева: «Может быть, если мы с Гауфф сыграем на стадионе Эша, то я смогу взять реванш»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча второго круга US Open с американкой Кори Гауфф.

«Я очень волнуюсь перед этим матчем, — приводит слова Андреевой сайт турнира. — Надеюсь, что он пройдет на стадионе Артура Эша. Если мы будем играть там, то я буду очень рада сразиться с ней на самом большом корте. Может быть, если мы сыграем на стадионе Эша, я смогу взять реванш за «Ролан Гарррос».

Андреева и Гауфф играли друг против друга этом году в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда американка победила в трех сетах (6:7 (5:7), 6:1, 6:1).

Игра второго круга US Open-2023 между девушками состоится 30 августа на стадионе Артура Эша. Начало матча запланировано на 19.00 мск.