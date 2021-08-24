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Мельникова обыграла Минеллу и вышла во второй раунд квалификации US Open

20:13
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Российская теннисистка Марина Мельникова победила представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (6:3, 7:6 (7:3)) в первом раунде квалификации US Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 54 минуты. Следующей соперницей россиянки станет француженка Хармони Тан.

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Евгений Петров все материалы автора

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