В пятницу, 10 сентября, в Нью-Йорке (США) состоится полуфинальный матч US Open-2021 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Начало — в 22:00 по московскому времени.

На пути к полуфиналу россиянин обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1, 6:2), испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3), британца Даниэля Эванса (6:3, 6:4, 6:3) и голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).

Призовой фонд турнира составляет 57,5 миллиона долларов.

Прямую трансляцию матча можно смотреть на телеканале Eurosport.