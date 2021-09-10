Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

US Open, полуфинал Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: где смотреть трансляцию

21:00
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Теги:

В пятницу, 10 сентября, в Нью-Йорке (США) состоится полуфинальный матч US Open-2021 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Начало — в 22:00 по московскому времени.

На пути к полуфиналу россиянин обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1, 6:2), испанца Пабло Андухара (6:0, 6:4, 6:3), британца Даниэля Эванса (6:3, 6:4, 6:3) и голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).

Призовой фонд турнира составляет 57,5 миллиона долларов.

Прямую трансляцию матча можно смотреть на телеканале Eurosport.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

Без ужаса и напряга. Как Россия играет с Украиной в командных видах спорта
Россия — Украина: время начала матча и прямая трансляция
«Перед боем его захимичили. Надавали препаратов — чтобы дышал хорошо». Емельяненко вспоминает тот самый бой с Харитоновым
Путин прокомментировал скандал с судейством российских гимнасток на Олимпиаде в Токио
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд