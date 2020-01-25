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Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open, где сыграет с Вавринкой

14:29
Даниил Медведев. Фото Australian Open
Даниил Медведев. Фото Australian Open
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Россиянин Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала Australian Open. Он обыграл местного теннисистка Алексея Попырина — 6:4, 6:3, 6:2 . Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты. Алексей допустил 44 невынужденные ошибки, его соперник — 19.

За право выйти в четвертьфинал Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:4, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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