Australian Open-2021, жеребьевка: все пары первого круга у мужчин и женщин
В пятницу, 5 февраля, состоялась жеребьевка Australian Open-2021. Своих соперников узнали участники турниров у мужчин и женщин в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Австралии должен стартовать в Мельбурне в понедельник, 8 февраля.
В первом круге встретятся такие пары соперников и пройдут матчи:
Мужчины
Новак Джокович (Сербия, 1) — Жереми Шарди (Франция)
Франсис Тиафо (США) — Стефано Травалья (Италия)
Райлли Опелка (США) — Лу Яньсюнь (Тайвань)
Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Тейлор Фритц (США, 27)
Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — Педро Соуза (Португалия)
Мартон Фучович (Венгрия) — Марк Полманс (Австралия, WC)
Корантен Муте (Франция) — Джон Миллман (Австралия)
Федерико Кория (Аргентина) — Милош Раонич (Канада, 14)
Гаэль Монфис (Франция, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Йосихито Нисиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания)
Аляж Бедене (Словения) — Александр Бублик (Казахстан)
Сергей Стаховский (Украина, Q) — Душан Лайович (Сербия, 23)
Адриан Маннарино (Франция, 32) — Деннис Новак (Австрия)
Миомир Кечманович (Сербия) — Камил Майхржак (Польша)
Таро Даниэль (Япония, LL) — Максим Кресси (США, Q)
Маркос Хирон (США) — Александр Зверев (Германия, 6)
Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Доминик Кепфер (Германия) — Хьюго Дельен (Боливия, LL)
Фредерико Сильва (Португалия, Q) — Ник Киргиос (Австралия)
Ясутака Учияма (Япония) — Уго Умбер (Франция, 29)
Грегор Димитров (Болгария, 18) — Марин Чилич (Хорватия)
Алекс Болт (Австралия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия)
Киммер Копжан (Бельгия, Q) — Иржи Веселы (Чехия)
Кеи Нисикори (Япония) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15)
Денис Шаповалов (Канада, 11) — Янник Синнер (Италия)
Юичи Сугита (Япония) — Бернард Томич (Австралия, Q)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — Джеймс Дакворт (Австралия)
Седрик-Марсель Штебе (Германия, LL) — Феликс Ожье-Алиассим (Канада, 20)
Бенуа Пэр (Франция, 26) — Егор Герасимов (Белоруссия)
Джанлука Магер (Италия) — Аслан Карацев (Россия, Q)
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Хуан Лондеро (Аргентина)
Элиас Имер (Швеция, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 8)
Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Ханфманн (Германия)
Тиаго Монтейро (Бразилия) — Андржей Мартин (Словакия)
Ли Ту (Австралия, WC) — Фелисиано Лопес (Испания)
Сэм Куэрри (США) — Лоренцо Сонего (Италия, 31)
Каспер Рууд (Норвегия, 24) — Джордан Томпсон (Австралия)
Николоз Басилашвили (Грузия) — Томми Пол (СМША)
Кристофер О'Коннелл (Австралия, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Раду Албот (Молдавия) — Роберта Баутиста Агут (Испания, 12)
Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Алексей Попырин (Австралия, WC)
Ллойд Харрис (ЮАР) — Микаэль Торпегаард (Дания, LL)
Макензи Макдональд (США) — Марко Чиччинато (Италия)
Гвидо Пелья (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 22)
Филип Крайинович (Сербия, 28) — Робин Хаасе (Нидерланды, LL)
Пабло Андухар (Испания) — Квентен Оли (Франция)
Роберта Карбальес Баэна (Испания) — Аттила Балаш (Венгрия)
Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4)
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жиль Симон (Франция)
Тинаси Коккинакис (Австралия, WC) — Сунву Квон (Южная Корея)
Ботик Ван де Сандсхульп (Нидерланды, Q) — Карлос Алкарас (Испания, Q)
Михаэль Имер (Швеция) — Хуберт Хуркач (Польша, 26)
Карен Хачанов (Россия, 19) — Александр Вукич (Австралия, WC)
Рикардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC)
Томас Махац (Чехия, Q) — Марио Мартинес (Испания, Q)
Кевин Андерсон (ЮАР) — Маттео Берреттини (Италия, 9)
Фабио Фоньини (Италия, 16) — Пьер-Уго Эрбер (Франция)
Хенри Лааксонен (Швейцария, Q) — Сальваторе Карузо (Италия)
Пабло Куэвас (Уругвай) — Андреас Сеппи (Италия)
Теннис Сандгрен (США) — Алекс де Минаус (Австралия, 21)
Даниэль Эванс (Великобритания, 30) — Кэмерон Норри (Великобритания)
Илья Ивашко (Белоруссия) — Роман Сафиуллин (Россия, Q)
Майкл Ммох (США, Q) — Виктор Троицки (Сербия, Q)
Ласло Джере (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Женщины
Эшли Барти (Австралия, 1) — Данка Ковинич (Черногория)
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Дарья Гаврилова (Австралия, WC)
Чжэн Сайсай (Китай) — Барбара Крайчикова (Чехия)
Мартина Тревизан (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 29)
Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Александра Соснович (Белоруссия)
Кристина Плишкова (Чехия) — Хитер Уотсон (Великобритания)
Франческа Джонс (Великобритания, WC) — Шелби Роджерс (США)
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 16)
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Лорен Дэвис (США)
Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия)
Чжу Линь (Китай) — Уитни Осигве (США, Q)
Лейла Фернандес (Канада) — Элиз Мертенс (Бельгия, 18)
Каролина Мухова (Чехия, 25) — Елена Остапенко (Латвия)
Мона Бартель (Германия) — Элизабетта Чоччиаретто (Италия, Q)
Даниэль Коллинс (США) — Ана Богдан (Румыния)
Жасмин Паолини (Италия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)
София Кенин (США, 4) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)
Анастасия Севастова (Латвия) — Кайя Канепи (Эстония)
Надя Подороска (Аргентина) — Кристина Макхейл (США)
Ван Яфань (Китай) — Донна Векич (Хорватия, 28)
Дженнифер Брейди (США, 22) — Алена Большова (Испания)
Мэдисон Бренгл (США) — Арина Родионова (Австралия, WC)
Хлоя Паке (Франция, Q) — Майар Шериф (Египет, Q)
Кайя Йиван (Словения, Q) — Йоханна Конта (Великобритания, 13)
Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Джессика Пегула (Австралия)
Дестини Айава (Австралия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, WC)
Нао Хибино (Япония) — Астра Шарма (Австралия, WC)
Кристина Младенович (Франция) — Мария Саккари (Греция, 20)
Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Слоан Стивенс (США)
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Клара Бюрель (Франция, Q)
Коко Гауфф (США) — Джил Тайхманн (Швейцария)
Мари Бузкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 5)
Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL)
Се Шувэй (Тайвань) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q)
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США)
Сара Эррани (Италия, Q) — Ван Цян (Китай)
Маркета Вондрушова (Чехия, 19) — Ребекка Петерсон (Швеция)
Ребекка Марино (Канада, Q) — Кимберли Биррель (Австралия, WC)
Патрисия Мария Тиг (Португалия) — Сорана Кристя (Румыния)
Грет Миннен (Бельгия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 9)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Маргарита Гаспарян (Россия, LL)
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Паула Бадоса (Испания)
Зарина Дияс (Казахстан) — Тамара Зиданчек (Словения)
Вернарда Пера (США) — Ангелик Кербер (Германия, 23)
Онс Жабер (Турис, 27) — Андреа Петкович (Германия)
Майо Хиби (Япония, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия, LL)
Полона Герцог (Словения) — Каролин Гарсия (Франция)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония, 3)
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Вероника Кужмова (Словакия)
Кэти Бултер (Великобритания, PR) — Дарья Касаткина (Россия)
Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных (Россия, Q)
Анн Ли (США) — Чжан Шуай (Китай, 31)
Элисон Риске (США, 24) — Анастасия Потапова (Россия)
Тимя Бабош (Венгрия, Q) — Исален Вонавентюр (Бельгия, LL)
Нина Стоянович (Сербия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Лаура Зигемунд (Германия) — Серена Уильямс (США, 10)
Ига Швентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Нидерланды)
Ярослава Шведова (Казахстан) — Камила Джорджи (Италия)
Фиона Ферро (Франция) — Катерина Синякова (Чехия)
Вера Звонарева (Россия, PR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17)
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина)
Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия)
Мисаки Дои (Япония) — Айла Томлянович (Австралия)
Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2)
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