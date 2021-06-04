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Медведев впервые вышел во вторую неделю Roland Garros

18:43
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев на Roland Garros обыграл Райлли Опелку и вышел в четвертый круг.

Россиянин впервые вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос» — до 2021-го у него не было ни одной победы в Париже. В этом году на «Ролан Гаррос» он пока проиграл только один сет.

Вообще на «Больших шлемах» россиянин добрался до 1/8 финала шестой раз — он трижды делал это на Australian Open и дважды на US Open.

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