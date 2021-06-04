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Серена Уильямс вышла в четвертый круг Roland Garros

18:59
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг женского одиночного разряда Roland Garros.

В третьем круге Уильямс победила свою соотечественницу Дэниэлл Коллинз со счетом 6:4, 6:4.

В четвертом круге американка, являющаяся 7-й сеяной турнира встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Серена Уильямс (США, 7) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4

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