Серена Уильямс вышла в четвертый круг Roland Garros
18:59
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертый круг женского одиночного разряда Roland Garros.
В третьем круге Уильямс победила свою соотечественницу Дэниэлл Коллинз со счетом 6:4, 6:4.
В четвертом круге американка, являющаяся 7-й сеяной турнира встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Серена Уильямс (США, 7) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4
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