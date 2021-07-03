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Медведев волновался о своей фэнтези-команде во время матча с Чиличем

23:10
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Уимблдонского турнира. Медведев, посеянный под вторым номером, в матче третьего круга сломил сопротивление хорвата Марина Чилича — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

После встречи он признался, что внимательно следит за Евро-2020 и ждет результата четвертьфинала между сборными Англии и Украины.

«Не знаю, кто забил, но в фэнтези я сделал капитаном Харри Кейна. О... Кейн и забил как раз», — сказал Медведев.

Следующим соперником россиянина станет поляк Хуберт Хуркач.

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Иван Шитик все материалы автора

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