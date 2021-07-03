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Медведев, Рублев и Хачанов достигли уникального достижения на Уимблдоне

23:03
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Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Таким образом, трое россиян вышли в четвертый круг Уимблдона. Ранее это удалось Андрею Рублеву и Карену Хачанову.

Впервые в Открытой эре тенниса сразу три россиянина достигли стадии 1/8 финала Уимблдона.

Напомним, что Рублев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, Хачанов — с американцем Себастьяном Кордой, а Медведев — с поляком Хубертом Гуркачем.

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