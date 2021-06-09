Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о поражении от грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:7, 5:7) в четвертьфинале Roland Garros.

«Начало легко сложилось в его пользу, потому что не ожидал от него такого отличного уровня. По ходу турнира прошел ребят, которые хорошо играли на задней линии. Но я превосходил их в розыгрышах и думал, что сегодня тоже смогу играть, как на харде.

У меня не получалось и пришлось адаптироваться, добавлять агрессии. Мне кажется, что многое сделал правильно, но для победы этого оказалось недостаточно. Если бы до приезда в Париж предложили, чтобы все закончилось в тяжелом четвертьфинале против Циципаса, я бы согласился. Учитывая то, что до этого проиграл здесь все четыре матча.

В целом мне кажется, что я провел хороший турнир, отлично боролся до последнего очка. Поменял тактику после первого сета. Во втором он вел с брейком, я старался бороться. И мне кажется, что он выиграл отличный матч», — приводит слова Медведева Atptour.

В полуфинале Циципас сыграет против немца Александра Зверева.