Надаль – о статуе в свою честь: «Наверное, это что-то беспрецедентное»
18:13
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от появления статуи в его честь на Roland Garros.
«Конечно, для меня потрясающе добиться такого признания в моей карьере. Наверное, это что-то беспрецедентное.
Да, на этом турнире я показывал особенные результаты, но в то же время я чрезмерно благодарен Roland Garros и всем причастным за такое признание. Я горжусь тем, что такое воспоминание навсегда останется здесь», - приводит слова Надаля официальный Twitter турнира.
34-летний Надаль - 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Ему принадлежит рекорд по победам на одном турнире Большого шлема.
В первом круге Roland Garros-2021 испанец сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.
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