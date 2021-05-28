Надаль – о статуе в свою честь: «Наверное, это что-то беспрецедентное»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от появления статуи в его честь на Roland Garros.

«Конечно, для меня потрясающе добиться такого признания в моей карьере. Наверное, это что-то беспрецедентное.

Да, на этом турнире я показывал особенные результаты, но в то же время я чрезмерно благодарен Roland Garros и всем причастным за такое признание. Я горжусь тем, что такое воспоминание навсегда останется здесь», - приводит слова Надаля официальный Twitter турнира.

34-летний Надаль - 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Ему принадлежит рекорд по победам на одном турнире Большого шлема.

В первом круге Roland Garros-2021 испанец сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.