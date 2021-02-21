Медведев проиграл Джоковичу второй сет финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет финального матча Australian Open против серба Новака Джоковича — 2:6.

Спортсмены провели на корте 35 минут.

Россиянин исполнил один эйс и совершил две двойных ошибки. Джокович также подал навылет один раз, но обошелся без двойных ошибок. Медведев сделал 9 невынужденных ошибок против 5 у серба.

Медведев уступает Джоковичу со счетом 5:7, 2:6.

Онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале Australian Open — здесь