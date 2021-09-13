Медведев повел 2:0 по сетам в финале US Open против Джоковича
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в финальном матче US Open в мужском одиночном разряде против серба Новака Джоковича (6:4). Первый сет он выиграл с аналогичным счетом и ведет по партиям 2:0.
За онлайном матча Медведев — Джокович можно следить на сайте «СЭ». Россиянину осталось выиграть одну партию, чтобы стать победителем турнира.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/online/tennis-daniil-medvedev-novak-dzhokovich-final-us-open-otkrytyy-chempionat-ssha-tekstovaya-translyaciya-matcha-12-sentyabrya-1833967/
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