Медведев повел 2:0 по сетам в финале US Open против Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в финальном матче US Open в мужском одиночном разряде против серба Новака Джоковича (6:4). Первый сет он выиграл с аналогичным счетом и ведет по партиям 2:0.

За онлайном матча Медведев — Джокович можно следить на сайте «СЭ». Россиянину осталось выиграть одну партию, чтобы стать победителем турнира.