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Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open и впервые взял турнир «Большого шлема»

01:34
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Россиянин сделал 16 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету первой ракетки мира 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из шести.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере. Также российский теннисист впервые победил на турнире «Большого шлема».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора

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