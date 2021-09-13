Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open и впервые взял турнир «Большого шлема»
01:34
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Россиянин сделал 16 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету первой ракетки мира 6 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также один брейк-пойнт из шести.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году и 13-й титул ATP в карьере. Также российский теннисист впервые победил на турнире «Большого шлема».
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4, 6:4
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Зачет
vs
1
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