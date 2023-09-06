Звонарева в паре с Зигемунд прошла в полуфинал US Open в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева прошла в полуфинал US Open в парном женском разряде.
В четвертьфинале россиянка и немка Лаура Зигемунд победили белоруску Викторию Азаренко и бразильянку Беатрис Хаддад Майю в трех сетах — 5:7, 7:5, 6:4.
В полуфинале турнира Звонарева и Зигемунд сыграют против пары Дженнифер Брэди/Луиза Стефани (США/Бразилия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Четвертьфинал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 12) — Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:4
Источник: Сетка US Open-2023
Новости