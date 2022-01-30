Медведев: «Наверное, жена дома сломала телевизор от разочарования»

Российский теннисист Даниид Медведев поделился эмоциями после поражения в финале Australian Open. В решающем матче Медведев в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

«Сложно говорить после 5,5 часов. Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал сегодня, это потрясающе. Я спросил его: «Ты вообще устал?» Это вообще безумие. Рафа поднял свой уровень после двух сетов.

Рафа, ты — потрясающий чемпион. И ваше противостояние «большой тройки» еще не завершено.

К сожалению, моей жены не было на трибунах. Наверное, она дома сломала телевизор от разочарования. В следующий раз постараюсь сыграть лучше», — сказал Медведев в эфире Eurosport.