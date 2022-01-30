Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

«В теннисе все тонко, на грани. У Надаля матчей такого уровня было намного больше, чем у Дани. Но я верю, что у него все впереди. Он выиграл US Open, сейчас оказался в финале. Хорошо начинает сезон. Это был поединок. Они боролись в захватывающей схватке. Что касается болельщиков, то у меня были подобные инциденты, когда в ненужные моменты они кричали. В каждом виде спорта есть этикет. Очень грустно, когда болельщики его не соблюдают. Надо уважать соперника, соблюдать нормы, которые есть. Иногда такие вещи могут «подбешивать» игрока. Он может выходить из себя. Да, поддерживать надо, но когда это можно делать, а не мешать игрокам», — сказала Журова «СЭ».

Финальная игра Australian Open-2022 Медведев — Надаль продолжалась 5 часов 24 минуты. Всего у испанца 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Даниил Медведев второй раз подряд дошел до финала Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.