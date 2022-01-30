Надаль стал вторым теннисистом после Джоковича с двумя победами на каждом турнире «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5) в финале Australian Open. Он выиграл турнир во второй раз в своей карьере. Также испанец завоевал свой 21-й титул на турнирах «Большого шлема».

Надаль стал вторым теннисистом в истории после серба Новака Джоковича с двумя победами на каждом турнире «Большого шлема». «Уимблдон» он тоже выиграл дважды US Open — четырежды и 13 раз победил на Roland Garros.