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Сегодня, 17:27

Надаль стал вторым теннисистом после Джоковича с двумя победами на каждом турнире «Большого шлема»

Евгений Петров
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5) в финале Australian Open. Он выиграл турнир во второй раз в своей карьере. Также испанец завоевал свой 21-й титул на турнирах «Большого шлема».

Надаль стал вторым теннисистом в истории после серба Новака Джоковича с двумя победами на каждом турнире «Большого шлема». «Уимблдон» он тоже выиграл дважды US Open — четырежды и 13 раз победил на Roland Garros.

Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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