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Сегодня, 10:55

Медведев — де Минаур: время начала матча и где смотреть игру US Open

Медведев сыграет с де Минауром в 1/8 финала US Open 4 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Третья ракетка мира Даниил Медведев и 13-й номер мирового рейтинга Алекс де Минаур скрестят ракетки в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — 23.00 по московскому времени.

Легальной трансляции на территории России не будет. В прямом эфире видеотрансляция матча Медведев — де Минаур будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний лидирует россиянин (3 — 2).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд Четвертый круг

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Теннис
US Open
Даниил Медведев
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