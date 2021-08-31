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Матчи Машаровой и Мертенс побили рекорд US Open по продолжительности

06:57

Испанская теннисистка Ребека Машарова в первом круге US Open обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:7, 7:6, 7:6.

Матч длился 3 часа 38 минут и побил рекорд турнира по продолжительности встречи. Позже бельгийка Элизе Мертенс победила шведку Ребекку Петерсон (3:6, 7:6, 7:6). Этот матч длился 3 часа 40 минут.

Во втором круге Машарова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, Мертенс сыграет с Валентини Грамматикопулу из Греции, которая выбила россиянку Анну Блинкову.

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Сергей Разин все материалы автора

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