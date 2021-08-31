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Медведев победил Гаске в стартовом матче US Open

08:02
Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев в стартовом матче на Открытом чемпионате США победил француза Ришара Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 59 минут. На счету россиянина 15 эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. У француза — один эйс и шесть двойных.

В третьем круге 25-летний Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Матч пройдет завтра, 1 сентября (начало — в 18.00 по московскому времени).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:3, 6:1

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