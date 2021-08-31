Медведев победил Гаске в стартовом матче US Open
08:02
Российский теннисист Даниил Медведев в стартовом матче на Открытом чемпионате США победил француза Ришара Гаске со счетом 6:4, 6:3, 6:1.
Матч продолжался 1 час 59 минут. На счету россиянина 15 эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. У француза — один эйс и шесть двойных.
В третьем круге 25-летний Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Матч пройдет завтра, 1 сентября (начало — в 18.00 по московскому времени).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:3, 6:1
Читайте также
13
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю