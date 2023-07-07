Матч Медведева и Маннарино во втором круге Уимблдона поставлен вторым запуском на корте номер 2

Стало известно время доигровки матча второго круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино.

Игра поставлена вторым запуском на корте номер 2. Примерное время начало матча — 14.30 мск. Первым запуском на этом корте сыграют Александра Соснович (Беларусь) — Петра Квитова (Чехия).

6 июля игра Медведева и Миннарино была прервана из-за темноты при счете 6:3, 6:3, 4:4 в пользу россиянина.