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6 июля, 23:10

Матч Медведева во втором круге Уимблдона перенесли из-за плохого освещения

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Матч россиянина Даниила Медведева и француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдона перенесли из-за плохого освещения корта №2.

О переносе матча из-за плохого освещения просил именно Медведев, но его просьба была отклонена судьей встречи. Позже россиянин сказал, что вызовет медика и затянет игру. После этих слов матч был перенесен.

На момент остановки игры россиянин вел в счете 6:3, 6:3, 4:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.

Встреча будет доиграна завтра.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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