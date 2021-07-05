Матч Медведева и Хуркача на Уимблдоне перенесен на завтра

Матч четвертого раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде между поляком Хубертом Хуркачем и россиянином Даниилом Медведевым перенесен на завтра, сообщает 5 июля официальный Twitter ATP. Ранее игра была прервана из-за дождя.

Daniil Medvedev v. Hubert Hurkacz is postponed for the night ??



Medvedev leads 6-2, 6-7(2), 6-3, 3-4. #Wimbledon — ATP Tour (@atptour) July 5, 2021

Матч Хуркач — Медведев остановлен при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3. Игра проходила на втором корте. На центральном и первом кортах есть крыша, позволяющая играть в дождевую погоду.