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Матч Медведева и Хуркача на Уимблдоне перенесен на завтра

21:40
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
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Матч четвертого раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде между поляком Хубертом Хуркачем и россиянином Даниилом Медведевым перенесен на завтра, сообщает 5 июля официальный Twitter ATP. Ранее игра была прервана из-за дождя.

Матч Хуркач — Медведев остановлен при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3. Игра проходила на втором корте. На центральном и первом кортах есть крыша, позволяющая играть в дождевую погоду.

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Евгений Петров все материалы автора

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