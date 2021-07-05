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Матч Хуркач — Медведев и остальные игры на Уимблдоне прерваны из-за дождя

20:41
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Матч четвертого раунда Уимблдона в мужском одиночном разряде Хуберт Хуркач (Польша) — Даниил Медведев (Россия) и остальные игры дня прерваны в связи с дождем.

Матч Хуркач — Медведев остановлен при счете 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 4:3. Игра проходит на втором корте. На центральном и первом кортах есть крыша, позволяющая играть в дождевую погоду.

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Евгений Петров все материалы автора

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