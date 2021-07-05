Зверев проиграл Оже-Альяссиму в четвертом раунде Уимблдона
21:48
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева (6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался четыре часа и семь минут. Из-за дождя игра завершалась при закрытой крыше. В 1/4 финала канадец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4
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