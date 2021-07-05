Зверев проиграл Оже-Альяссиму в четвертом раунде Уимблдона

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева (6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался четыре часа и семь минут. Из-за дождя игра завершалась при закрытой крыше. В 1/4 финала канадец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4